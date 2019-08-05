Спасатели готовят эвакуацию 10 тысяч человек из-за пожара на военном складе под Ачинском

Их перевезут в Красноярск. Для этого готовы два электропоезда, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС. Отмечается, что 2,5 тысячи человек уже эвакуированы. Для них организованы пункты временного размещения на базе детских садов и среднеобразовательных школ соседних сел. Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил об эвакуации 6 тысяч местных жителей. Он назвал обстановку критической. Взрывы на складе продолжаются. В Ачинском районе введен режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, пострадали девять человек.