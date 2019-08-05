Российский и советский композитор, основатель группы «Пламя» Сергей Березин скончался на 82-м году жизни

Об этом сообщила ТАСС директор ансамбля Елена Дорфман. По ее словам, Березин давно болел. Информации по поводу прощания пока нет. Близкий друг композитора, поэт Лариса Рубальская написала в Инстаграме, что Березин был замечательным человеком и талантливым композитором.

Сергей Березин является автором таких известных хитов как «Снег кружится», «На дальней станции сойду», «Идет солдат по городу». Его песни исполняли Анне Вески, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Валентина Толкунова и многие другие известные артисты.