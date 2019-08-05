В Москве и многих других городах России мира состоялись акции в память о жертвах «Большого террора»

Люди зачитывали имена людей, казненных в Сандармохе.

Москва, Владивосток, Хельсинки, Вашингтон, Прага, Берлин, София, Львов – это не полный список городов, где сегодня прошла акция-реквием «Чтением имен». Традиционно в этот день, как и в предыдущие года, почтить память расстрелянных люди со всей страны приезжают в Сандармох – урочище, расположенное неподалеку от Медвежьегорска в Карелии. Здесь захоронены останки репрессированных, чьи имена сегодня зачитывали в частности в Москве, где также в храме Троицы Живоначальной в Хохлах провели молебен о невинноубиенных в Сандармохе. В Санкт-Петербурге активисты в сопровождении скрипки прошли по центру города с портретами убитых. К акции присоединились и во Львове. Участники отметили, что зачитывая имена репрессированных, также выражают солидарность с украинцами, находящимися сейчас в тюрьмах России, поскольку эта акция является напоминанием, о том, что «без знания истории не построить будущего».

Урочище Сандармох в Карелии более 20 лет назад обнаружил историк Юрий Дмитриев, которого сейчас судят по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. Он свою вину отрицает