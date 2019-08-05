Число пострадавших при взрывах на складе боеприпасов в Красноярском крае возросло до 9-ти

Еще один человек доставлен в больницу. Это пожарный. Он получил травму от взрывной волны, — сообщает ТАСС со ссылкой на медиков. В Ачинском районе, где продолжаются взрывы, введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор региона Александр Усс назвал обстановку критической. По его словам, уже эвакуированы 6 тысяч человек. Ограничено движение по федеральной трассе. Приостановлено движение поездов на участке Красноярской железной дороги.

Разрабатываются дополнительные меры по обеспечению системы электроснабжения. Между тем, источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в связи с пожаром планируется эвакуация 16,5 тысяч человек. Пункты временного размещения открыты в школах соседних деревень.