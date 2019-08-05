Убытки кафе, ресторанам и рынкам из-за акций протеста в Москве могут превысить 60 миллионов рублей

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в столичной мэрии. По словам собеседника агентства, из-за акции 27-го июля предприниматели не досчитались свыше 30-ти миллионов. В минувшую субботу периметр акции был больше, соответственно убытки могут быть выше. В преддверии несанкционированной акции за свободные выборы 3-го августа управы центральных районов предложили владельцам кафе и магазинов временно закрыться.