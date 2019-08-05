В Ачинском районе Красноярского края, где продолжаются взрывы на складе боеприпасов, введен режим ЧС

В Ачинском районе Красноярского края, где продолжаются взрывы на складе боеприпасов, введен режим чрезвычайной ситуации. Ситуация находится в тяжелой критической фазе, — признал губернатор региона Александр Усс. По его словам, уже эвакуировано 6 тысяч человек. Ограничено движение по федеральной трассе. Власти работают над эвакуацией медицинских учреждений и разрабатывают дополнительные меры по обеспечению системы электроснабжения. Как сообщалось, в результате ЧП пострадали 8 человек, их жизни ничего не угрожает.