Политик Милов пожаловался на бесчеловечные условия содержания в спецприемнике – глава штаба

Политик Владимир Милов жалуется на бесчеловечные и унижающие достоинство условия содержания в спецприемнике. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник штаба Владимира Милова Яна Герасимова.

«Условия очень тяжелые, начиная с кровати, которая размером метр девяносто, а он ростом два метра, ширина кровати 60 см, то есть на ней невозможно лежать никак, кроме как вытянувшись, места, чтобы пройтись, в камере очень мало. Половина продуктов, которые им доставляют в камеру, есть невозможно, на это жалуются и ребята из других приемников. Также у них не работает вентиляция, сотрудники говорят, что если они будут включать ее постоянно, она сломается. Санузел находится в том же помещении, он почти не огорожен, что доставляет некоторый дискомфорт»— сказала она.

Я.Герасимова добавила, что на текущий момент Владимиром Миловым написано заявление начальнику спецприемника с просьбой прекратить содержание в бесчеловечных условиях Его адвокат также написала жалобу в прокуратуру Москвы, начальнику спецприемника и обратилась в Общественную наблюдательную комиссию.

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму В.Милов содержится под арестом уже больше недели после того, как суд признал его виновным в организации несанкционированной акции 27-го июля за ведение прямой трансляции с митинга.