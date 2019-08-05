Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала МВД РФ пересмотреть методы работы на массовых акциях

В послании, которое направлено министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, она просит обеспечить соблюдение прав человека на подобных мероприятиях. Комиссар ЕС выражает обеспокоенность по поводу чрезмерного применения силы сотрудниками правоохранительных органов по отношению к протестующим и большого числа задержаний во время акций протеста в Москве, которые, по ее словам, во многих случаях были необоснованными. Миятович также попросила Колокольцева предоставить информацию о том, были ли проведены какие-либо проверки в отношении силовиков, допустивших подобные нарушения.