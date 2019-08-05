Эвакуация жителей в Ачинском районе, где произошли пожар и взрывы на складе боеприпасов, будет продолжаться всю ночь

Об этом сообщили ТАСС в районной администрации. Там отметили, что сейчас решаются вопросы с предоставлением автобусов. Помощь в эвакуации сотрудникам полиции и МЧС оказывает Росгвардия. На территории Ачинского района введен режим чрезвычайной ситуации.

Между тем, к тушению пожара на территории военного склада подключили роботов. Речь идет о специализированных комплексах пожаротушения «Уран-14», — сообщили в пресс-службе Минобороны. Кроме того, на месте происшествия находятся беспилотники, которые займутся мониторингом обстановки.