Композитор Сергей Березин скончался на 82-м году жизни

Об этом написала в Инстаграме его близкий друг, поэт Лариса Рубальская. Она назвала Березина прекрасным и благородным человеком и талантливым композитором.

Сергей Березин был основателем и руководителем ансамбля «Пламя». Он является автором таких известных хитов как «Снег кружится», «На дальней станции сойду», «Идет солдат по городу». Его песни исполняли Анне Вески, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Валентина Толкунова и многие другие известные артисты.