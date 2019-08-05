У здания Высшей школы экономики на Мясницкой проходят пикеты в поддержку студента вуза Егора Жукова, арестованного по делу о массовых беспорядках. Ранее сегодня пикеты проводились у столичного главка МВД на Петровке,38. Четверых участников задержали, на троих из них составили протоколы об участии в несогласованном мероприятии. Еще одного обвинили в его организации. Молодого человека оставили под стражей на 48 часов.