Сотрудники Росгвардии окажут помощь экстренным службам в эвакуации жителей Ачинского района, где продолжаются взрывы на складе боеприпасов. Об этом говорится на сайте ведомства. Как сообщалось ранее, планировалось эвакуировать порядка 6-ти тысяч человек из 12-километровой зоны. Силовики призывают жителей почти полсотни улиц в Ачинске покинуть свои дома, — сообщает пресс-служба мэрии. Из детского лагеря «Сокол», который находится неподалеку от места взрывов, вывезли детей. Также эвакуированы несовершеннолетние из ачинского детского дома и реабилитационного центра. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.