Политик Владимир Милов жалуется на бесчеловечные и унижающие достоинство условия содержания в спецприемнике

Он там находится уже больше недели после того, как суд признал его виновным в организации несанкционированной акции 27-го июля за ведение прямой трансляции с митинга. По словам политика, он содержится в камере площадью не более 15-ти квадратных метров, в которой находятся четыре человека. Кровати расположены настолько вплотную друг к другу, что проходить между ними приходится только боком. При этом он сам на кровати не помещается, поскольку его рост превышает ее длину. Кроме того, санузел находится прямо в комнате, вентиляция работает крайне плохо, на ночь запрещают выключать свет. Качество еды тоже оставляет желать лучшего. Милов напоминает, что суд приговорил его к ограничению свободы, но никак не к наказанию в виде нечеловеческих условий содержания. Он требует незамедлительно обеспечить ему адекватные условия, а при невозможности это сделать – освободить. Адвокат политика Валентина Фролова обратилась с жалобой в прокуратуру.