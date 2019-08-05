Горящий военный склад в Красноярском крае хотели расформировать к 2022-му году

Он является одним из старейших в системе материально-технического обеспечения вооруженных сил, — сообщает Минобороны. Сегодня там произошло возгорание хранилища пороховых зарядов, за ним последовали взрывы. По данным медиков, пострадали 8 человек. Идет эвакуация населения из части Ачинска и четырех поселков. По словам губернатора региона Александра Усса, планируется вывезти порядка 6-ти тысяч человек.

МЧС вывозит людей на автобусах, многие сами уезжают из города, — рассказала телеканалу «Дождь» главный редактор местного телеканала АТВ Екатерина Широкова.

Екатерина Широкова добавила, что руководство города и области работают оперативно, они делают все, что в их силах.

Тем временем взрывы пока продолжаются. По словам очевидцев, в Ачинске с неба сыплется серая пыль и слышится канонада. Военные следователи готовятся к проведению проверки по факту случившегося.