«Новая газета» запустила онлайн-петицию с требованием прекратить уголовное дело о массовых беспорядках в Москве

Она адресована главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Авторы ссылаются на российскую Конституцию, в которой говорится о том, что «никто не может быть принужден к выражению своих мнений или убеждений или к отказу от них». Вопреки основному закону страны граждане, мирно защищавшие свои права, сейчас подвергаются уголовному преследованию за свои убеждения, – говорится в петиции.