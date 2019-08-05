«Эхо Москвы» и «Новая газета» готовы взять на работу 21-летнего студента ВШЭ Е.Жукова, арестованного за акцию 27 июля

Радиостанция «Эхо Москвы» и «Новая газета» готовы взять на работу 21-летнего студента Высшей школы экономики Егора Жукова, арестованного за акцию 27 июля. Председатель редакционного совета «Новой» Дмитрий Муратов и главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов направили в суд гарантийные письма и поручительства за видеоблогера. Они называют его «добросовестным, добропорядочным гражданином и успешным, перспективным студентом».

Егора Жукова арестовали 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках. Студент вину не признает. Сегодня у здания управления МВД на Петровке начались одиночные пикеты в его поддержку. Нескольких участников задержаны.