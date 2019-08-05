109 человек получили административные аресты после двух субботних акций в Москве

Всего к ответственности привлеки более 500 человек, и это не окончательная цифра.

1200 административных материалов поступило в московские суды, рассмотрено пока меньше половины, сообщили в Мосгорсуде. По его данным, 89 человек отправили под арест после акции у мэрии 27 июля, еще 20 – после «прогулки по бульварам» 3 августа. Сроки – от 3 до 30 суток. Еще около 400 участников акций получили административные штрафы, в основном в пределах 20 тысяч рублей, в двух случаях назначены обязательные работы. Почти всем вменили статью о нарушении установленного порядка проведения митинга. Но после акции у мэрии было также возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, объявление по которому предъявлено 10 людям, всех их, кроме скрывшегося Сергея Фомина, отправили в СИЗО до конца сентября.

Также по другому уголовному делу арестован Павел Устинов, активиста обвиняют в том, что при его задержании росгвардеец вывихнул плечо. На два месяца отправили в изолятор и блогера Владислава Синицу, который признался, что написал в твит с угрозами в адрес детей силовиков. На заседании по мере пресечения он подчеркнул, что это не был призыв. Как пояснил его адвокат, это было размышление о том, к чему могут привести силовые разгоны акций протеста.

Напомним, что на акции у мэрии 27 июля задержали около 1400 человек, 3 августа – еще тысячу.