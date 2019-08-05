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19:01, 05 августа 2019

Из зоны возможного поражения при взрывах боеприпасов на территории в/ч в г.Ачинске могут эвакуировать 6 тыс. человек

Число эвакуированных из зоны возможного поражения при взрывах боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края должно составить порядка 6 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Усс.

В окрестностях красноярского Ачинска продолжают греметь взрывы, сообщают очевидцы. Медики Красноярска мобилизованы в связи со взрывами на складе боеприпасов

Глава региона не назвал точного числа пострадавших, отметив при этом, что угрозы их жизни нет. Ранее медики говорили о восьмерых, четверо из них военные, остальные гражданские. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил об одном погибшем, но в Минобороны это опровергли. Медики мобилизованы для оказания помощи раненым.

Тем временем взрывы в окрестностях красноярского Ачинска продолжаются. Впрочем, очевидцы говорят, что они звучат уже реже. Губернатор не исключил, что площадь пожара в зоне склада с боеприпасами может увеличиться. Местные жители опасаются, что огонь доберется до складов с химическими боеприпасами.

Воздушное пространство над военной частью закрыто на всех эшелонах в радиусе 30-ти километров, — сообщили в госкорпорации по организации воздушного движения. Над этим регионом проходит четыре воздушные трассы. Сейчас авиадиспетчеры помогают самолетам обойти зону ограничений. По данным сервиса Flightradar, во время происшествия в небе над Ачинском был зафиксирован пролет двух пассажирских лайнеров. Оба авиарейса благополучно преодолели опасную зону.



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