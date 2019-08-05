Боеприпасы на территории воинской части в селе Каменка Красноярского края продолжают взрываться пятый час подряд

Но уже реже. Взорвалось уже несколько тысяч, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Люди в соцсетях пишут о сильном грохоте в Самом Ачинске и в его пригородах.

Число эвакуированных из зоны возможного поражения при взрывах боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе может составить порядка 6 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс. Он отметил, что по большей

части эта эвакуация уже либо завершена, либо проводится. Ранее сообщалось, что из опасной зоны планируют вывезти более 11 тысяч жителей. Глава региона отметил, что угрозы жизням пострадавшим нет. При этом точное их число он не назвал. Ранее медики говорили о восьмерых. Также сообщалось об одном погибшем, но эту информацию в Минобороны опровергли.