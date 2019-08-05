Матчем в Грозном между Ахматом и Оренбургом завершается сегодня 4-й тур Российской футбольной Премьер Лиги

В отчетном туре первые очки в Чемпионате потерял Зенит. Клуб из Санкт Петербурга не смог дома переиграть Краснодар. Осечкой действующего Чемпиона воспользовались преследователи. Одержавший третью победу ЦСКА теперь отстает от питрецев всего на одно очко. ФК Ростов – на два.

А вот на противоположном полюсе таблицы – как раз Оренбург. Который остается единственной командой, не набравшей очков в Чемпионате. При этом причислять команду Владимира Федотова в безоговорочным аутсайдерам турнира явно преждевременно. Оренбург минимально проиграл на выезде Ростову и ЦСКА. А в домашнем матче с Зенитом оказался жертвой грубых судейских ошибок.

Сегодняшний соперник Оренбурга Ахмат сумел набрать три очка. Обыграв на старте с минимальным счетом Краснодар. Затем же последовали поражения от Урала и Рубина. У грозненцев есть кадровые проблемы. Бывший капитан Спартака Денис Глушаков по прежнему восстанавливается после травмы. Не сможет помочь своей команде и бразильский полузащитник Раванелли.

Следующий, 5-й тур Российской футбольной Премьер Лиги пройдет в выходные.