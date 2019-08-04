Театр у  Никитских ворот просит власти Москвы уволить главного бухгалтера театра Нину Масляеву

Театр «У Никитских ворот» обратился в департамент культуры Москвы с просьбой решить проблему с возвращением в театр бывшего главного бухгалтера автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Нины Масляевой, которой вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей и дело которой было возвращено в прокуратуру.

«Мы не можем доверять Нине Масляевой», сказал «Эху» художественный руководитель театра Марк Розовский.

«Наша позиция в том, что кроме законов, трудового кодекса, есть еще законы этики, который в театре, мне кажется, чрезвычайно важны. Если человек признал свою вину в хищениях совместно с фигурантами этого дела, как я должен себя вести как руководитель театра? Естественно, я ей не доверяю. О чем и сказал ей прямо, и мы вместе с директором написали о своей позиции по этому вопросу в департамент культуры, где мы говорим, что ее возвращение на эту должность нарушает наше представление о реноме театра, что оно не в интересах театра. Мы боимся, что наш бюджет вообще расползется в связи с ее возвращением», — сказал он.

М.Розовский добавил, что не рассчитывает на оперативную реакцию властей по этому вопросу.

«Они знают нашу позицию, но они не собираются отвечать, как я понимаю. Нам сообщили, что все идет по закону. Мы сделать ничего не можем, мы можем только сетовать по этому поводу и объяснять свою позицию», — заключил худрук.