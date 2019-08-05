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18:18, 05 августа 2019

Осужденный банкир Алексей Френкель готов дать показания на братьев Магомедовых по делу о заказном убийстве

Об этом говорится в заявлении его адвоката следователю.

Френкель решил дать показания на Магомедовых после ареста бывшего замглавы управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова. Об этом РБК рассказал адвокат финансиста Эдуард Гладилин. Он направил заявление Френкеля следователю Николаю Будило, который ведет дело Магомедовых. О конкретных обстоятельствах дела адвокат говорить отказался, пояснив лишь, что показания касаются причастности братьев к заказному убийству и отмыванию денег, нажитых преступным путем.

Что касается Фролова, то он был задержан в апреле этого года в рамках дела о хищении почти 500 миллионов рублей у бизнесмена Сергея Гляделкина. Сам Френкель с 2008 года отбывает 19-летний тюремный срок – суд признал его заказчиком убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, застреленного двумя годами ранее.

Forbes писал, что финансиста и Магомедовых связывали общие бизнес-интересы еще в 90-х. Именно по совету Френкеля Магомед Магомедов вложился в банковский бизнес, купив банк «Диамант». Сейчас братья находятся под арестом – их обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате. В деле насчитывается семь эпизодов, включая хищения при строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде. Общий ущерб оценивается примерно в 2,5 миллиарда рублей.

Адвокат Зиявудина Магомедова Александр Гофштейн в беседе с Forbes назвал связь братьев с убийством Козлова «досужим вымыслом».



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