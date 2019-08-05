Представитель генпрокуратуры: Власти Иркутской области и других регионов России искажали статистику о лесных пожарах

Об этом заявил агентству РИА Новости представитель генпрокуратуры Роман Федосов. По его словам, в Красноярском крае проверка еще продолжается. В Бурятии таких случаев пока не выявлено.

Скрывать правду о настоящем положении дел во время катастроф обычная практика властей, — отметил в эфире «Эха» журналист Олег Кашин.

По мнению Кашина, после критики президента губернаторы стали говорить правду о масштабах природных бедствий.