«Левада-Центр»: Россияне лучше относятся к позднесоветской власти, чем к нынешней

Это показал опрос «Левада-Центра». По словам главы центра, Льва Гудкова, это связано, в том числе с тем. Что простые граждане не могут сейчас влиять на государственные процессы.

По словам Гудкова, недавнее прошлое сильно идеализируется и поэтому выглядит выгоднее в сравнении с настоящим.

Многие россияне идеализируют Советский союз, забывая о негативных моментах, сказал в нашем эфире главный редактор сайта Карнеги.ру Александр Баунов.

По данным опроса «Левада-центра», 41% опрошенных считают современную российскую власть криминальной и коррумпированной, 31% — далекой от народа и 24% — бюрократической.