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18:02, 05 августа 2019

Еще троих фигурантов дела о беспорядках в столице арестовали на 2 месяца

Меру пресечения определил Пресненский суд.

Как и на прошлой неделе, когда инстанция за день арестовала пятерых обвиняемых по резонансному делу, Пресненский суд работал весьма оперативно. Самой первой рассмотрели просьбу следствия об аресте нижегородского активиста Владислава Барабанова. Молодого человека в суд пришли поддержать друзья и мама.

Необходимость ареста следователи объясняют одинаково. Обвиняемые скрылись с места преступления, на свободе могут помешать расследованию, связать с сообщниками. Стоит отметить, что организаторов массовых беспорядков СК по-прежнему не установил. Барабанова обвиняют в том, что он, как участник незаконных акций массового неповиновения, координировал людей на Петровском бульваре и Большом Палашевском переулке. На решение судьи Катерины Кириченко собравшиеся несколько раз выкрикнули «Позор». Присутствующую на процессе Любовь Соболь выпроводили из зала. Барабанов в ходе заседания заметил, что если в деле вдруг появятся его признательные показания, значит, его пытали.

Еще одним фигурантом, представшим перед судьей Кириченко, стал менеджер Сергей Абаничев. Его родители были в зале. У матери дрожали руки. Обвиняемый сказал, что 27 июля оказался не в том месте и не в то время. На Пушкинскую приехал, чтобы сдать в ремонт обувь, увидев скопление людей, решил подойти из любопытства. О том, что инкриминируют Абаничеву «Эху» рассказала его адвокат Светлана Сидоркина, которая несколько лет назад представляла интересы фигурантов «Болотного дела».

Защита просила не брать Абаничева под стражу из-за последствий серьезной травмы головы, полученной несколько лет назад. Молодой человек вынужден теперь наблюдаться у невролога. Однако судья отправила москвича в спецприемник до конца сентября.

В соседнем кабинете в это же время рассмотрели просьбу об аресте Даниила Конона. Он учится в МГТУ имени Баумана и во время избирательной кампании помогал собирать подписи Ивану Жданову. Что противоправного совершил Конон 27 июля, ни следователь, ни судья Сергей Артемов не пояснили. Мать фигуранта просила суд не отправлять его под арест и гарантирует, что юноша будет являться в органы предварительного следствия. Судью ее слова, а также обещание внести залог не убедили. Конон из суда уехал в изолятор.

В ходе слушаний несколько раз упоминался сайт Радикал.ру. Это хранилище фото— и видеофайлов, на котором следователи нашли смонтированную запись протестных выступлений 27 июля и на ее основании предъявляют обвинения участникам собраний.

Один из фигурантов дела о беспорядках Сергей Фомин скрылся от следствия. СК сегодня сообщил, что мужчину объявили в розыск.

Защита обвиняемого по делу о массовых беспорядках студента Егора Жукова работает над обжалованием его ареста, — об этом «Эху» рассказал его адвокат Леонид Соловьев.

Сегодня в Москве у здания главка МВД на Петровке студенты из  Высшей школы экономики провели пикеты в поддержку Егора Жукова. Несколько участников акции были задержаны.

Задержания на недавних акциях проводились по четкой схеме. Об этом в эфире «Эха» сказала глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова.

По словам Русаковой, многие сотрудники ОВД, куда привозили задержанных, не видели в них преступников

Аресты участников мирного протеста направлены на запугивание общества, — считает незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь.

Кстати, Любовь Соболь поддержала согласованный митинг на проспекте Сахарова 10 августа.

МИД России обвинил США и Германию во вмешательстве во внутренние дела России в связи с  освещением акции 3 августа, — об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.



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