Пять населенных пунктов эвакуировали под Красноярском из-за взрывов на складах боеприпасов

Как сообщается, горят две площадки для утилизации, где находится около 40 тысяч снарядов.

«Очень страшно». «То, что здесь происходит, напоминает войну» – так жители Каменки описывают обстановку. Этот поселок ближе всего находится к складу боеприпасов. Его жители первыми начали выкладывать в соцсети видеозаписи, на которых виден столб дыма, слышно, как один за другим раздаются сотни залпов. Пожар и взрывы начались около часа дня по московскому времени. Как это происходило, рассказала РБК главный редактор местного телеканала «Оса» Наталья Сусанина.

Поселок Каменки начали эвакуировать первым. Очевидцы рассказывали, как местные жители спешно под вой сирен покидали свои дома, кого-то выносили на руках. При этом осколки от взорвавшихся на складе боеприпасов падали рядом с людьми. Ударной волной выбило стекла из окон, рассказал очевидец Александр Королев.

Эвакуацию сначала решили проводить в близлежащих населенных пунктах – поселках, деревнях и селах, а также в детском лагере в поселке Сокол. При этом власти города Ачинск, с населением 100 тысяч человек, говорили, что местным жителям ничто не угрожает. Тем не менее, люди, опасаясь за свою жизнь, начали покидать город. Они рассказывают, что выбегали из домов кто в чем был, забрав только документы. На трассах образовались многокилометровые заторы, очереди на заправках. Вскоре на сайте городской администрации появилась надпись: «Вниманию жителей Ачинска. Просьба подготовиться к эвакуации!». В мэрии утверждают, что в зону возможного поражения попадают 11 тысяч человек, их в настоящий момент и вывозят. За оставленным имуществом будет следить Росгвардия. Ранее агентства со ссылкой на источники сообщали о гибели одного военнослужащего, но другие источники эту информацию опровергли. Официально известно лишь о восьми пострадавших, среди них есть один ребенок, а также четверо военнослужащих. Людей госпитализируют с ожогами и осколочными ранениями. Из-за взрывов воздушное пространство в этом районе перекрыто, закрыта для проезда трасса Ачинск-Назарово, ограничено движение поездов. К горящему складу направлены два пожарных поезда.

Как сообщается, пожар начался с хранилища пороховых зарядов. Но что стало причиной, так и неизвестно. Взрывы на складе продолжаются и сейчас. Пожару присвоен повышенный, третий ранг сложности.