Власти 100-тысячного Ачинска эвакуируют около 11-ти тысяч жителей из районов, которые попали в зону возможного поражения в результате ЧП на территории воинской части. Там на одном из складов произошло возгорание хранилища пороховых зарядов. По данным медиков, пострадали 8 человек. СМИ также сообщают об одном погибшем. Впрочем, источник в Минобороны информацию о гибели опроверг. Также объявлена эвакуация в населенных пунктах в радиусе 20-ти километров вокруг воинской части. В связи со взрывами боеприпасов РЖД ограничила движение поездов на участке Красноярской железной дороги Ачинск-2 – Назарово.

На место происшествия вылетели губернатор края Александр Усс и руководители региональных главков МЧС и МВД.