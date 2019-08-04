На Петровке, 38 задержали участников одиночных пикетов в поддержку арестованного студента ВШЭ Егора Жукова

Как сообщает онлайн-журнал вуза, в ОВД Тверское отвезли четверых: Артема Тюрина, Полину Калашник, Софию Давыдову и Дениса Левена. На троих составили протокол за нарушение правил проведения публичной акции. На Тюрина об организации несанкционированного пикета. Его оставляют в ОВД на 48 часов.

21-летнего Жукова арестовали по делу о массовых беспорядках после несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля. Студент полностью отрицает свою вину.

Защита работает над обжалованием его ареста. Об этом «Эху» сказал его адвокат Леонид Соловьев.

Егор Жуков является одним из 10 фигурантов дела. Их обвиняют в организации массовых беспорядков и насилии в отношении полиции.