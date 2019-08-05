Жителей Ачинска готовят к эвакуации из-за горящего склада боеприпасов

В зону возможного поражения попадают районы с общей численностью населения около 11 тыс. человек, сообщает администрация города. Ачинский глиноземный комбинат «Русала» принял решение о полной остановке работ и эвакуации сотрудников.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, около 13:00 мск в Ачинском районе Красноярского края произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. МЧС проводит эвакуацию населения из ближайших поселков. Медики сообщают о семерых пострадавших. В их числе двое военных. Они госпитализированы. ТАСС сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах региона об одном погибшем.

На место ЧП вылетели губернатор края Александр Усс и руководители региональных главков МЧС и МВД.