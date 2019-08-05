«Википедия» внесла в черный список СМИ, которые связывают с Евгением Пригожиным

В него вошли: «Федеральное агентство новостей», издание «Народные новости» и «Экономика сегодня», а также газета «Журналистская правда». По мнению редакторов, основная претензия к этим СМИ — отсутствие объективности и «крайне специфичная» повестка. «Заблокировав эти четыре сайта, мы ничего не потеряем», — говорится в обсуждении редакторов.

Они отмечают, что для отражения «провластной» точки зрения можно использовать и другие источники. Однако, если в этих СМИ появится уникальная информация, то редакторы готовы «обсудить точечное добавление».