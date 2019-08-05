Театр у Никитских ворот просит власти Москвы уволить главного бухгалтера театра Нину Масляеву, которая ранее занимала аналогичную должность в некоммерческой организации «Седьмая студия». Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель учреждения Марк Розовский.

Он напомнил, что по трудовому кодексу он не может уволить сотрудника до вынесения приговора суда. При этом Масляева призналась в хищениях по делу Седьмой студии и у театра возник вопрос, можно ли ей доверять.