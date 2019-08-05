Россия не отказывается от взятых на себя односторонних обязательств в связи с выходом США из ДРСМД

Россия не отказывается от взятых на себя односторонних обязательств в связи с выходом США из Договора о ликвидации

ракет средней и меньшей дальности. Все действия Москвы будут носить исключительно ответный, зеркальный характер, заявил президент Владимир Путин. По его словам, это касается разработки, производства и размещения ракет средней и меньшей дальности

наземного базирования. Мы не будем их размещать в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развернуты аналогичные ракеты американского производства, цитирует заявление главы государства пресс-служба Кремля.



Договор РСМД прекратил действие 2 августа. В начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает.