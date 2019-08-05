Евгений Трефилов покидает пост главного тренера женской сборной России по гандболу

Его сменит испанский специалист Амброс Мартин.

Несколько месяцев назад Трефилов перенес операцию на сердце. Учитывая состояние здоровья и рекомендации врачей, Евгению Васильевичу было предложено занять пост вице-президента Федерации гандбола России. В этом качестве Трефилов будет курировать всю систему женских сборных страны», — говорится на официальном сайте Федерации гандбола России.

Трефилов – один из самых успешных специалистов в отечественном гандболе. Он возглавлял женскую сборную страны с небольшим перерывом на протяжении двух десятков лет. Привёл национальную команду к победе на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. На Играх Пекине российские гандболистки стали обладателями серебряных наград.

Также сборная России под руководством Евгения Трефилова четыре раза становилась чемпионом мира.

Теперь команду возглавит испанский специалист Амброс Мартин, известный по работе с клубом «Ростов-Дон».