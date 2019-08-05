Уголовное дело завели против болельщика Зенита

Его обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН.

ПОсле стычки петербургских фанатов с ОМОНом на матче Зенита с Краснодаром следственный комитет возбудил уголовное дело. Статья о применении насилия в отношении представителей власти. Болельщика уже задержали, это мужчина 94 года рождения. ПО версии следствия он ударил заместителя командира оперативного батальона ОМОН, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей. Напомним, сразу после драки появилась информация о том, что в ходе потасовки пострадал один сотрудник полиции которому попали камнем в глаз. Конфликт по данным спорт экспресса разгорелся из-за курилки. Болельщики решили расширить зону для курения и стали передвигать заграждения, ОМОНу это не понравилось, началась драка. ПОсле нее в МВД сообщали, что серьезных нарушений общественного порядка удалось избежать.

В июле в Ростове-на-дону после матча сотрудники Росгвардии избили фанатов Спартака, которые были недовольны тем, что их заперли в подтрибунном помещении. Спартак» обратился в Генпрокуратуру с требованием провести проверку инцидента