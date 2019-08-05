Началась эвакуация жителей населенных пунктов вблизи загоревшегося под Красноярском склада боеприпасов

Как сообщается, горят две площадки для утилизации, где находится около 40 тысяч снарядов.

В нескольких домах ударной волной выбило стекла. Столб дыма видно за много километров от военного склада вблизи Ачинска, а взрывы слышны даже в городе Назарово, он расположен в 30 километрах. Эвакуацию проводят в двух населенных пунктах, принимается решение еще по одному селу и деревне. В эфире местного телеканала «Оса» сообщили, что в деревне Каменка, где идет эвакуация, осколки снарядов падают рядом с людьми. Местные жители под вой сирен спешно покидают свои дома. Для них развернуты пункты временного размещения. При этом власти Ачинска подчеркивают, что угрозы для жизни жителей города нет. Людей просят соблюдать спокойствие. Между тем, известно о четырех пострадавших, среди них один ребенок. Как сообщили агентству РИА Новости в экстренных службах региона, двоих доставили в больницу с осколочными ранениями, остальным помощь оказали на месте. К горящему складу, где до сих пор слышны взрывы, направлены два пожарных поезда.

Возможные причины возгорания пока официально не назывались. Удается ли локализовать огонь, также неизвестно