Четыре человека получили ожоги в результате пожара на складе с боеприпасами под Красноярском

Среди пострадавших один ребенок, — передает источник Интерфакса.

На складе в Ачинске горят две площадки, где находятся около 40 тысяч артиллерийских снарядов. Три населенных пункта, расположенных поблизости, эвакуируют. Также эвакуирован личный состав склада.

Взрывы слышны за несколько километров. Согласно официальным сообщениям губернатор Красноярского края готов вылететь на место ЧП в Ачинский район.

Ранее сообщалось, что пострадали дома, которые расположены поблизости — в них взрывной волной выбило стекла.