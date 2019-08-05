В банке «Открытие» отрицают информацию об утечке данных клиентов «Бинбанка»

Ранее сегодня газета «Коммерсантъ» сообщила, что клиентскую базу «Бинбанка», присоединенного к «Открытию» в начале этого года, можно купить в интернете.

«Эта информация не соответствует действительности» — говорится в комментарии «Открытия» по поводу публикации «Коммерсанта». По словам представителей пресс-службы банка, нет никаких подтверждений того, что попавшая в продажу клиентская база имеет отношение к Бинбанку.

Ранее издание со ссылкой на компанию DeviceLock сообщало, что злоумышленники продают базу данных клиентов банка в интернете. Всего на продажу выставлено 70 тысяч строк по цене около 5 рублей за строку. По данным специалистов по кибербезопасности, ранее база уже была продана «эксклюзивно в одни руки», но сейчас ее уже предлагают сразу несколько продавцов.

Утверждается, что информацию о клиентах «Бинбанка» удалось добыть благодаря уязвимости, обнаруженной весной 2019 года. Тогда кредитному учреждению удалось закрыть дыру в системе, но база уже утекла в интернет.

Благодаря уязвимости можно было получить доступ к паспортным данным клиентов, а также узнать их телефон и адрес. Была ли эта информация кем-либо использована, пока неизвестно.