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14:32, 05 августа 2019

В Красноярском крае проверяют сообщение о пожаре на складе в воинской части

В Красноярском крае экстренные службы проверяют информацию о пожаре на складе с боеприпасами одной из воинских частей, сообщил «Интерфаксу» информированный источник в регионе. «Поступила комплексная заявка по Ачинскому району. По предварительным данным, в одной из воинских частей произошел пожар на складе с боеприпасами, они взрываются», — сказал источник. По его словам, к месту происшествия выехали экстренные службы, информации о пострадавших пока нет.



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