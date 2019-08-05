В Красноярском крае проверяют сообщение о пожаре на складе в воинской части

В Красноярском крае экстренные службы проверяют информацию о пожаре на складе с боеприпасами одной из воинских частей, сообщил «Интерфаксу» информированный источник в регионе. «Поступила комплексная заявка по Ачинскому району. По предварительным данным, в одной из воинских частей произошел пожар на складе с боеприпасами, они взрываются», — сказал источник. По его словам, к месту происшествия выехали экстренные службы, информации о пострадавших пока нет.