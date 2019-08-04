Митрохин: Я не вижу никаких оснований для отказа мне в регистрации на выборы окружной комиссией 6 августа

Член партии «Яблоко» Сергей Митрохин не видит никаких оснований для отказа в его регистрации на выборы в Мосгордуму на заседании окружной избирательной комиссии 6 августа. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Я абсолютно убедительно доказал, что мне забраковали лишних 233 подписи, почти все это число было признано Мосгоризбиркомом, я не вижу никаких оснований для отказа мне в регистрации», — сказал он.

Политик добавил, что процесс назначения заседания окружной избирательной комиссии показался ему «странным». «Я не понимаю, почему так долго назначалось это заседание, через неделю после решения Мосгоризбиркома. Если бы у МГИКа было желание восстановить меня на выборах, чтобы я как можно быстрее принял участие в избирательной кампании, то зачем же тянуть неделю. Значит, уже преследуются какие-то замыслы не связанные с восстановлением справедливости. До этого мне говорили, что заседание должно было состояться в пятницу, но этого не произошло из-за отсутствия квроума, как заявил пресс-секретарь. Завтра комиссия собирается в 6 часов, — почему не утром, чтобы у меня было больше времени на возвращение в избирательную кампанию? Так что я далеко не уверен, что меня завтра зарегистрируют, хотя я на это надеюсь», — подчеркнул он.

Вопрос о регистрации члена партии" Яблока" Сергея Митрохина кандидатом в Мосгордуму решит во вторник 6 августа избирательная комиссия 43-го округа Москвы. Ранее Мосгоризбирком отменил отказ окружной комиссии в регистрации политика.