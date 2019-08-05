В США сегодня приспущены государственные флаги в знак траура по жертвам массовых убийств

За последние два дня в результате двух нападений погибли 29 человек. В ФБР опасаются, что такие атаки могут повториться.

Нападение в американском Эль-Пасо свидетельствует о том, что в США сохраняется угроза со стороны тех, кто совершает преступления на почве ненависти. В ФБР опасаются, что воинствующие экстремисты могут вдохновиться этим примером и совершить новые акты насилия. Об этом говорится на сайте бюро. В прокуратуре города Эль-Пасо ранее сообщили, что будут добиваться смертной казни для 21-летнего жителя Далласа, на почве ненависти утроившего стрельбу в супермаркете Wallmart в минувшую субботу. Он убил 20 человек. Мене чем через сутки в городе Дейтон другой мужчина открыл огонь по людям около ночного клуба. Жертвами атаки стали 9 человек, в том сестра нападавшего. Как сообщает агентство Reuters, 24-летний молодой человек имел проблемы с законом в прошлом. Известно, что он угрожал убийством своим сокурсникам.

На фоне вооруженных нападений в США разгораются споры об ограничении свободного ношения огнестрельного оружия.