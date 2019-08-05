Алексей Френкель, осуждённый за убийство первого зампреда ЦБ, даст показания о причастности братьев Магомедовых

Банкир Алексей Френкель, осуждённый за убийство первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, намерен дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег. Об этом говорится в заявлении адвоката Френкеля Эдуарда Гладилина следователю Николаю Будило, в производстве которого находится дело Магомедовых, сообщает РБК.

Зиявудин Магомедов, владелец «Суммы», а также его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов, обвиняются в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате. В деле семь эпизодов, в частности, они связаны с хищениями на строительстве стадиона «Арена.Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде.