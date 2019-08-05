Пресненский суд арестовал еще троих обвиняемых в массовых беспорядках

Ближайшие два месяца они проведут в изоляторе. Своей вины они не признают. Организаторы беспорядков не установлены.

Мерой пресечения занимаются те же судьи, которые в минувшую пятницу отправили под стражу пятерых участников беспорядков. В Пресненском суде вновь довольно людно. Кроме журналистов здесь и сторонники фигурантов. Решение об аресте нижегородского активиста Владислава Барабанова встретили криками «Позор». Любовь Соболь, пришедшую поддержать молодого человека, приставы выставили из зала суда. В ходе слушаний судья Катерина Кириченко указала, что Барабанов во время протестов 27 июля принимал активное участие в незаконных акциях массового неповиновения. В частности, координировал людей на Петровском бульваре и в Большом Палашевском переулке. Это, по мнению следствие, и есть участие в массовых беспорядках. Когда Барабанова уводили, к нему обратилась его мама.

В случае со студентом МГТУ имени Баумана Даниилом Кононом ни суд, ни следствия не стали уточнять, в чем именно обвиняется юноша. Известно, впрочем, что он был сборщиком подписей за кандидата Ивана Жданова. Имелся трудовой договор. Положительные характеристики на студента, обещание внести залог и гарантия поручительства от ректора на решение судья Сергея Артемова не повлияли. Конон будет под стражей до конца сентября.

По версии СК, еще один фигурант менеджер Сергей Абаничев бросил в полицейского металлическую банку. Сам мужчина говорил на допросе, что на Пушкинской 27 июля среди толпы протестующих оказался случайно. Он приехал в магазин одежды. В руках у него был бумажный стакан из фастфуда. когда началась давка, он его выбросил на асфальт Защита просила не помещать под стражу: у молодого человека была несколько лет назад серьезная травма головы, он наблюдается у невролога.

Студенты Высшей школы экономики пикетируют здание главка МВД на Петровке,38. Это акция в поддержку фигуранта дела о массовых беспорядках Егора Жукова. Егор должен быть освобожден из-под ареста, — уверен инициатор акции Артем. Полиция задержала, по меньше мере, трех участников пикета.

МИД обвиняет США и Германию во вмешательстве во внутренние дела России в связи с освещением акции 3 августа – об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. Правительство Германии вновь призвало российские власти соблюдать права человека и принципы ОБСЕ. Вчера МИД Германии заявил, что задержание сотен демонстрантов в Москве неадекватно мирному характеру протеста. По словам официального представителя МИД Марии Адебар, в Москве эти заявления услышали, «Мария Захарова отреагировала».