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13:32, 05 августа 2019

В Индии приведены в состояние повышенной готовности силы безопасности

Министерство внутренних дел Индии привело в состояние повышенной готовности силы безопасности страны в связи с намерением Нью-Дели отменить особый статус штата Джамму и  Кашмир.

Ранее уже началась переброска дополнительного контингента из восьми тысяч военнослужащих.

До сих пор Джамму и Кашмир имел собственный флаг, жители других регионов Индии не имели права покупать там землю. Все законы, которые принимало центральное правительство, должны были проходить одобрение местной ассамблеи.



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