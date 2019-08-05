В Индии приведены в состояние повышенной готовности силы безопасности

Министерство внутренних дел Индии привело в состояние повышенной готовности силы безопасности страны в связи с намерением Нью-Дели отменить особый статус штата Джамму и Кашмир.

Ранее уже началась переброска дополнительного контингента из восьми тысяч военнослужащих.

До сих пор Джамму и Кашмир имел собственный флаг, жители других регионов Индии не имели права покупать там землю. Все законы, которые принимало центральное правительство, должны были проходить одобрение местной ассамблеи.