РКН потребовал от банка «Открытие», к которому присоединен «Бинбанк», разъяснить ситуацию с распространением данных

Роскомнадзор потребовал от банка «Открытие», к которому был в рамках санации присоединен «Бинбанк», разъяснить ситуацию с распространением данных клиентов. По мнению ведомства, несвоевременное предупреждение об утечке персональных сведений граждан, ставит под угрозу их безопасность.

Газета «Коммерсантъ» пишет, что на одном из интернет-сайтов обнаружена база данных 70 тысяч клиентов банка.