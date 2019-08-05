Футбольный клуб «Зенит» ответил на обвинения в расизме

Западные журналисты написали о возмущении фанатов покупкой бразильского футболиста.

Сразу несколько иностранных изданий написали о расизме болельщиков «Зенита». Они обратили внимание на баннер, который вывесили фанаты во время игры с «Краснодаром». Он гласил: «Спасибо руководству за верность традициям». В этой фразе многие усмотрели иронию, связанную с покупкой темнокожего бразильского футболиста Малкома. Дело в том, что ранее фанатское объединение «Ландскрона» выступало с манифестом «Селекция 12», в котором призывало руководство не приобретать темнокожих игроков: «Мы не являемся расистами и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» – лишь важная традиция, подчёркивающая идентичность клуба и ничего больше». Агентство «Р-спорт» уже сообщило, что из-за расизма Малком этой зимой может покинуть Петербург. В то же время в официальном аккаунте «Зенита» в Твиттере появилось видео, как стадион аплодирует бразильцу в момент выхода на поле. «54 болельщика радушно приветствуют нашего новичка Малкома. Посмотрите сами и не принимайте на веру чужие слова», говорится в комментарии к записи.

Матч с «Краснодаром» завершился со счетом 1:1