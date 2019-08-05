В Индии собираются отменить особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир

Пакистан выступил против. Нью-Дели вводит в штат дополнительно 8 тысяч военнослужащих.

Индийский штат Джамму и Кашмир находится на спорной области Кашмир, поделенной между Индией, Пакистаном и Китаем. В штате, большую часть населения которого составляют мусульмане, сильны сепаратистские настроения – сторонники присоединения этой территории к Пакистану постоянно провоцируют столкновения. Одна из статей конституции Индии наделяет Джамму и Кашмир особым статусом. Он позволяет штату иметь довольно широкую автономию — свою конституцию, свой флаг, свой законодательный орган, согласие которого требуется для введения законов, принятых центральными властями. Однако теперь правительство предлагает лишить Джамму и Кашмир особого статуса, а значит, и соответствующих привилегий. Это может спровоцировать протесты в штате, где ситуация и так неспокойна. Поэтому власти стягивают туда дополнительные силы, чтобы усилить 35-тысячную группировку, развернутую в Джамму и Кашмире. МИД Пакистана тем временем заявил о решительном осуждении Индии. Исламабад готов предпринять все возможные меры, чтобы остановить эти незаконные действия.

Пакистан ссылается на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая запрещает Нью-Дели менять статус данного спорного региона.