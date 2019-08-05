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13:02, 05 августа 2019

В Москве и других городах сегодня отметят День памяти жертв Большого террора

Люди выйдут на улицы и будут читать имена казненных в Сандармохе.

Акции памяти убитых во время сталинских репрессий пройдет в Санкт-Петербурге, Тюмени, Ереване, Хельсинки, Праге, Вашингтоне и целом ряде других городов. Об этом говорится на странице мероприятия в «Фейсбуке». Местом проведения акции в Москве указан храм Троицы Живоначальной в Хохлах. Имена расстрелянных начнут читать в 14 часов и ежечасно читать литию по погибшим. Организаторы рассчитывают, что совместными усилиями участников во всех городах удастся прочесть весь список, состоящий из более чем шести тысяч человек.

Лесное урочище Сандармох расположено неподалеку от Медвежьегорска в Карелии. Оно стало известно в 1997 году, когда историк Юрий Дмитриев обнаружил там массовое захоронение. Позднее выяснилось, что речь идет о жертвах «большого террора» — останки принадлежали репрессированным жителям региона, а также заключенным Беломоро-Балтийского лагеря и Соловецкой тюрьмы особого назначения.

Памятные акции в День памяти жертв Большого террора проводятся в Сандармохе с 1998 года.



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