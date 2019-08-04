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Эксклюзив Эха 13:00, 05 августа 2019

Пресненский районный суд Москвы арестовал еще двух фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля

Пресненский районный суд Москвы арестовал еще двух фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля  — Даниила Конона и  Владислава Барабанова. Виновными себя они не признают.

Аресты участников мирного протеста незаконны, их цель – запугивание общества. Такое мнение корреспонденту «Эха» высказала незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь. Она пришла в суд поддержать обвиняемых.

По данным ОВД-Инфо, в деле о массовых беспорядках может появиться десятый фигурант – это Сергей Фомин, у которого ранее был статус свидетеля.



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