Пресненский районный суд Москвы арестовал еще двух фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — Даниила Конона и Владислава Барабанова. Виновными себя они не признают.

Аресты участников мирного протеста незаконны, их цель – запугивание общества. Такое мнение корреспонденту «Эха» высказала незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь. Она пришла в суд поддержать обвиняемых.

По данным ОВД-Инфо, в деле о массовых беспорядках может появиться десятый фигурант – это Сергей Фомин, у которого ранее был статус свидетеля.