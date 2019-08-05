Суд назначил 150 часов обязательных работ жителю Иркутской области, по вине которого весной произошёл лесной пожар

Суд назначил 150 часов обязательных работ 18-летнему жителю Иркутской области, по вине которого весной произошёл лесной пожар. Молодой человек выбросил непотушенный окурок, уточнили в полиции. Огнём было охвачено более 8 гектаров леса. Ущерб от пожара превысил 60 тысяч рублей. Суд принял во внимание то, что виновник пожара активно сотрудничал с правоохранительными органами и добровольно возместил материальный ущерб, сообщает «Интерфакс».