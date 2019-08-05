Следствие установило личность одного из предполагаемых организаторов разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. В результате было похищено 136 миллионов рублей. Как сообщает источник ТАСС, это бывший сотрудник прокуратуры Константин Жаров. В этом году он освободился из колонии. В Щербинском суде Москвы уточнили, что в 2016 году Жаров был осуждён на 8 лет также по статье о разбое. Позже ему сократили срок. Жаров задержан. Ещё один фигурант дела Борис Караматов объявлен в розыск.